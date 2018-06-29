В аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов

29 июня, 2018, 16:11

В аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков

Как рассказали пассажиры ТСН, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто-то говорит - сегодня вылета не будет", - рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса — отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему через несколько часов, однако детальная информация будет известна позже", - рассказали в дипломатическом представительстве.