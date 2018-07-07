Футбол на крови: день 24
Масштабна акція на підтримку політичних в'язнів, утримуваних в російських і кримських в'язницях, пройшла ввечері 6 липня 2018 року на Потьомкінських сходах в Одесі. Одесити з величезними банерами з написом "Олег Сенцов, Україна з тобою" вишикувалися на сходах і запалили фаєри.
С начала чемпионата российско-оккупационные войска 614 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 121 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 12 украинских военных и 50 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей.
Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера" и другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой легализовать частные военные компании и людей, которые в них служили. Боевики жалуются, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ПГК.
7 июля на чемпионате мира определили два последних полуфиналиста:
Швеция - Англия 0:2
Россия - Хорватия 2:2 (3:4 - по пенальти)
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