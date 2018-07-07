Футбол на крови: день 24

7 июля, 2018, 23:59

7 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялись два четвертьфинальных матча

Олег Сенцов Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер написал письмо украинской актрисе Римме Зюбиной. Письмо Сенцова датировано 3 июля. "Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовка, - ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил Сенцов.

Масштабна акція на підтримку політичних в'язнів, утримуваних в російських і кримських в'язницях, пройшла ввечері 6 липня 2018 року на Потьомкінських сходах в Одесі. Одесити з величезними банерами з написом "Олег Сенцов, Україна з тобою" вишикувалися на сходах і запалили фаєри.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 614 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 121 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 12 украинских военных и 50 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий восемь мирных жителей.

Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера" и другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой легализовать частные военные компании и людей, которые в них служили. Боевики жалуются, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ПГК.

7 июля на чемпионате мира определили два последних полуфиналиста:

Швеция - Англия 0:2

Россия - Хорватия 2:2 (3:4 - по пенальти)