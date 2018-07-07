Российские наемники, которые воевали на Донбассе, просят Путина признать их участниками боевых действий
Об этом пишет Радио Свобода.
В "Открытом заявлении Общероссийских Офицерских Собраний" группа "ветеранов вооруженных сил РФ и боевых действий" требует от российской власти легализовать частные военные компании и, соответственно, людей, которые в них служили, потому что сейчас они лишены социальных гарантий и им грозит уголовное преследование за наемничество.
"Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры, данных боевых подразделений, не имеющих никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства", - говорится в обращении.
"При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты", - жалуются наемники.
Боевики частных военных компаний также жалуются, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ПГК.
Из обращения также следует, что родные погибших боевиков подвергаются запугиванию со стороны силовиков и "других лиц, которые не имеют правового статуса".
Наемники требуют признать за ними статус участников боевых действий.
Это заявление, как утверждается, отправлено в администрацию президента РФ. Одним из тех, кто ее подписал в качестве "председателя комитета" Общероссийского офицерского собрания " является Евгений Шабаев, атаман казацкого общества "Ховрино".
- Как сообщалось, на Донбассе боевики совершили 30 обстрелов, ранен боец ВСУ.
Читайте также
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-