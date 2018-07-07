Российские наемники, которые воевали на Донбассе, просят Путина признать их участниками боевых действий

7 июля, 2018, 09:59

Российские ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнера" и другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием легализовать частные военные компании и людей, которые в них служили

Об этом пишет Радио Свобода.

В "Открытом заявлении Общероссийских Офицерских Собраний" группа "ветеранов вооруженных сил РФ и боевых действий" требует от российской власти легализовать частные военные компании и, соответственно, людей, которые в них служили, потому что сейчас они лишены социальных гарантий и им грозит уголовное преследование за наемничество.

"Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры, данных боевых подразделений, не имеющих никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства", - говорится в обращении.

"При этом данные руководители частных военных компаний ("Патриот", "Вагнер" и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты", - жалуются наемники.

Боевики частных военных компаний также жалуются, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ПГК.

Из обращения также следует, что родные погибших боевиков подвергаются запугиванию со стороны силовиков и "других лиц, которые не имеют правового статуса".

Наемники требуют признать за ними статус участников боевых действий.

Это заявление, как утверждается, отправлено в администрацию президента РФ. Одним из тех, кто ее подписал в качестве "председателя комитета" Общероссийского офицерского собрания " является Евгений Шабаев, атаман казацкого общества "Ховрино".