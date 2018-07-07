Письмо Сенцова: Чувствую себя не так прекрасно, как может показаться уполномоченным правозащитникам
Об этом Сенцов написал украинской актрисе Римме Зюбиной, которая обнародовала документ в Facebook. Письмо Сенцова датировано 3 июля.
"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовка, - ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил Сенцов.
Он добавил, что письма, которые присылают ему сначала "читает цензор и другие заинтересованные лица, потом распечатывают и отдают мне и может не в тот же день".
"Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если ответ приходит через неделю, это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. И теряются часто, в отличие от электронных", - отмечает Сенцов.
Политзаключенный добавил, что дозвониться до него "очень сложно".
"Из-за рубежа - один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок позволят, ... такая ситуация вокруг меня", - добавил он.
- Как сообщалось, Денисова призвала Дуню Миятович вместе "прорываться" к Сенцову.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинца Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
- Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве