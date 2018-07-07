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Письмо Сенцова: Чувствую себя не так прекрасно, как может показаться уполномоченным правозащитникам

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам"

Об этом Сенцов написал украинской актрисе Римме Зюбиной, которая обнародовала документ в Facebook. Письмо Сенцова датировано 3 июля.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовка, - ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил Сенцов.
 
Он добавил, что письма, которые присылают ему сначала "читает цензор и другие заинтересованные лица, потом распечатывают и отдают мне и может не в тот же день".

"Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если ответ приходит через неделю, это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. И теряются часто, в отличие от электронных", - отмечает Сенцов.

Политзаключенный добавил, что дозвониться до него "очень сложно".

"Из-за рубежа - один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок позволят, ... такая ситуация вокруг меня", - добавил он.

  • Как сообщалось, Денисова призвала Дуню Миятович вместе "прорываться" к Сенцову.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к украинца Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в Лефортово.
  • Денисова заявила, что, несмотря на все попытки представителей Украины и международных миссий встретиться с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, доступ к ним заблокирован Россией с нарушениями международного и российского законодательства, а также гарантий, в частности, от Владимира Путина.
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