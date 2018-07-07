Письмо Сенцова: Чувствую себя не так прекрасно, как может показаться уполномоченным правозащитникам

7 июля, 2018, 12:55

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам"

Об этом Сенцов написал украинской актрисе Римме Зюбиной, которая обнародовала документ в Facebook. Письмо Сенцова датировано 3 июля.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовка, - ред.), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил Сенцов.



Он добавил, что письма, которые присылают ему сначала "читает цензор и другие заинтересованные лица, потом распечатывают и отдают мне и может не в тот же день".

"Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если ответ приходит через неделю, это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. И теряются часто, в отличие от электронных", - отмечает Сенцов.

Политзаключенный добавил, что дозвониться до него "очень сложно".

"Из-за рубежа - один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок позволят, ... такая ситуация вокруг меня", - добавил он.