Добыча газа на Франковщине выросла вдвое

7 июля, 2018, 15:48

Рост добычи газа на Прикарпатье укрепляет энергетическую независимость страны, создает рабочие места и наполняет бюджет области

Прикарпатья богато залежами нефти и газа. Согласно исследованию Инициативы прозрачности добывающих отраслей, недра Ивано-Франковской области в 2016 году содержали свыше 32 млрд м3 газа и 1,4 млрд м3 газового конденсата. Ежегодно на Прикарпатье добывают около 400 млн м3 газа, пишет франковское издание Курс.

Сейчас на территории области работают АО "Укргаздобыча", Burisma Group, "Западнедрасервис", словацкая компания NAFTA, канадская Cub Energy, нидерландская Arawak Energy и другие компании.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук видит в развитии газовой индустрии новые возможности для региона.

"На Прикарпатье залегают основные запасы нефти и газа Карпатской нефтегазоносной провинции. Разведанные запасы природного газа составляют 11,3% от общеукраинского богатства. Еще до 2017 года уровень добычи газа в нашей местности составлял совсем малый процент, но сейчас ситуация изменилась. За прошлый год в частном сегменте добыча выросла вдвое - до 400 млн кубометров в год. В 2018 году специалисты ожидают рост на 50%. Об этом свидетельствуют и результаты добычи на Прикарпатье за первое полугодие 2018 года", - рассказал глава области.

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В прошлом году нефтегазодобывающая индустрия заплатила почти 75 миллиардов гривен налогов. А это около 10% поступлений в бюджет страны. Благодаря децентрализации ренты местные бюджеты в этом году существенно пополнятся.

Речь идет не только о деньгах, но и о рабочих местах для жителей громад. Промышленные мощности каждой компании нуждаются в квалифицированных работниках на местах. По этой причине газодобывающая отрасль - один из крупнейших работодателей Украины.

Ректор Ивано-Франковского национального университета нефти и газа Евстахий Крыжановский говорит, что рабочие перспективы, которые открывают добывающие компании перед жителями Прикарпатья, одни из самых привлекательных.

"Мы имеем значительный запрос от частных газодобывающих компаний на наших студентов. Компании напрямую обращаются к нам и привлекают выпускников. Убежден, что рост добычи создаст дополнительные рабочие места, что можно только приветствовать. Молодые специалисты с их задором и идеями - один из факторов того, что Украина стремительно приближается к энергетической независимости", - отмечает Крыжановский.

Украина имеет все основания отказаться от импортного газа и стать энергетически самодостаточным государством.

"Государство богато запасами голубого топлива, которые можем извлекать следующие 46 лет. В то время, когда ведущие страны мира ежегодно добывают по меньшей мере 6% разведанных запасов газа, в Украине этот показатель составляет всего 2%. Чтобы изменить ситуацию, нужны новейшие технологии и современные методы разработки", - отмечается в материале.