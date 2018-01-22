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За сколько лет Украина обеспечит себя собственным газом. Прогноз Гройсмана


фото: kmu.gov.ua
Украина сможет обеспечить себя газом собственной добычи за 3-4 года

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.

Гройсман отметил, что заявленный правительством ориентир роста экономики в 4-5% в год позволит привлечь необходимый ресурс развития, который станет основой в том числе роста газа собственной добычи и полного обеспечения всех потребителей украинским топливом.

"Хочу, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом. Эта идея позволит уменьшить цену на газ. Это можно сделать фундаментально в 2020 году. Именно поэтому для нас важен рост на уровне не менее 5%", - отметил премьер.

Как сообщает пресс-служба правительства, увеличение добычи будет происходить одновременно с модернизацией промышленности за счет внедрения программ отраслевой поддержки и возможности рассрочки уплаты НДС при импорте необходимого оборудования, а также одновременно с введением программ энергоэффективности.

По данным ученых, Украина имеет 276 млрд м куб. подтвержденных запасов газа (140 месторождений). Общий потенциал месторождений - втрое больше - 923 млрд м куб.

В течение последних десятилетий Украина лишь снижала объем добычи собственного газа, в том числе через ряд политических решений. Положительная динамика добычи газа была зафиксирована в 2016 году.

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