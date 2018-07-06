Большинство поляков не против принимать беженцев из оккупированных регионов Украины. Опрос

6 июля, 2018, 15:04

56% поляков выступают за принятие беженцев с украинских территорий, затронутых вооруженным конфликтом

Об этом сообщает TVP.info.

По данным соцопроса, 60% поляков выступают против мигранции иностранцев в Польшу. Почти 29% считают, что Польша должна принимать беженцев, пока они не смогут вернуться в свои страны.

Более половины респондентов (56%) выступают за принятие украинцев с территорий проведения военных действий и оккупированного Крыма, а чуть более одной трети (35%) выступают против.

Между тем 72% поляков негативно относятся к принятию беженцев из Ближнего Востока и Африки. Также 75% респондентов против предоставления убежища иммигрантам из мусульманских стран, даже если в результате этого Польша потеряла бы деньги из фондов ЕС.

По данным CBOS, партийные предпочтения поляков не влияют на мнение о приеме беженцев из Украины настолько ощутимо, как в случае Ближнего Востока и Африки.