Большинство поляков не против принимать беженцев из оккупированных регионов Украины. Опрос
Об этом сообщает TVP.info.
По данным соцопроса, 60% поляков выступают против мигранции иностранцев в Польшу. Почти 29% считают, что Польша должна принимать беженцев, пока они не смогут вернуться в свои страны.
Более половины респондентов (56%) выступают за принятие украинцев с территорий проведения военных действий и оккупированного Крыма, а чуть более одной трети (35%) выступают против.
Между тем 72% поляков негативно относятся к принятию беженцев из Ближнего Востока и Африки. Также 75% респондентов против предоставления убежища иммигрантам из мусульманских стран, даже если в результате этого Польша потеряла бы деньги из фондов ЕС.
По данным CBOS, партийные предпочтения поляков не влияют на мнение о приеме беженцев из Украины настолько ощутимо, как в случае Ближнего Востока и Африки.
- Напомним, польские чиновники во время дискуссий с европейскими чиновниками регулярно рассказывают о тысячах украинских "беженцев", которым Польша якобы дала приют.
- По данным посольства Украины в Польше, за год статус беженца в Польше получили 56 украинцев.
- Заявления Польши о десятках тысяч беженцев из Украины являются ложными и служат оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать его миграционную политику, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве