Стартап напечатал часть сердца для трансплантации

5 июля, 2018, 17:58

Команде медиков из чикагского стартапа BIOLIFE4D удалось напечатать материал, образующий сердечную мышцу

Об этом пишет Popular Mechanics.

Как отмечают ученые, он пока не способен полностью заменить сердце, однако может заменить небольшой поврежденный участок. Ученые отмечают, что материал полностью биосовместим.

Трансплантация органов, особенно сердца - очень сложная хирургическая задача, которая ежедневно спасает сотни человеческих жизней. При этом некоторые органы человеческий организм в результате отторгает, поэтому биохимики пытаются напечатать органы из собственных клеток пациента. Пока эта задача еще не решена, однако BIOLIFE4D удалось хотя бы частично приблизиться к этой цели.

Уже в ближайшее время пластыри из напечатанного из клеток материала начнут использоваться для лечения сердечных заболеваний. В дальнейшем ученые планируют создать полноценное сердце, напечатанное на 3D-принтере.

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