Санкции ЕС против России официально продлены
Об этом сообщает сайт Совета ЕС.
Санкции будут действовать до 31 января 2019 года. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на отрасль товаров двойного использования. Санкции, в частности, включают:
- ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам ЕС для 5 главных государственных финансовых институтов России и их дочерних компаний, которые в большинстве основаны за пределами ЕС, а также для трех основных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- запрет экспорта и импорта оружия;
- запрет экспорта товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных потребителей в России;
- ограничение доступа России к определенным точным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Кроме этих экономических санкций из-за кризиса в Украине также существуют несколько мер ЕС, в частности:
- целевые индивидуальные ограничительные меры: запрет на визы и замораживание активов против 155 человек и 38 организаций до 15 сентября 2018 года;
- ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя, распространенные на территорию Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.
Экономические санкции ЕС в отношении отдельных секторов экономики России были введены введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и продлеваются каждые полгода.
Во время саммита в Брюсселе 28 июня президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров стран ЕС продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.
Лидеры ЕС заявили, что санкции не отменят, пока не будет достигнуто успехов в реализации Минских договоренностей.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что правительство под его руководством будет выступать за пересмотр действующего режима санкций против России.
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