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Лидеры ЕС продлили санкции против России


фото: Reuters
Лидеры стран Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций против России за оккупацию Крыма и части Донбасса

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласились продолжить экономические санкции против России на следующие 6 месяцев", - написал Йозвяк, добавив теги "Украина" и "Крым".

Во время саммита в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров стран ЕС продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений. Лидеры ЕС заявили, что санкции не отменят, пока не будет достигнуто успехов в реализации Минских договоренностей.

Экономические санкции ЕС в отношении отдельных секторов экономики России были введены  31 июля 2014 сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и продолжаются каждые полгода.

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