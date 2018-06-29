Лидеры ЕС продлили санкции против России

29 июня, 2018, 09:13

Лидеры стран Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций против России за оккупацию Крыма и части Донбасса

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласились продолжить экономические санкции против России на следующие 6 месяцев", - написал Йозвяк, добавив теги "Украина" и "Крым".

Во время саммита в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров стран ЕС продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений. Лидеры ЕС заявили, что санкции не отменят, пока не будет достигнуто успехов в реализации Минских договоренностей.

Экономические санкции ЕС в отношении отдельных секторов экономики России были введены 31 июля 2014 сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и продолжаются каждые полгода.