Лидеры ЕС продлили санкции против России
Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Лидеры ЕС согласились продолжить экономические санкции против России на следующие 6 месяцев", - написал Йозвяк, добавив теги "Украина" и "Крым".
Во время саммита в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров стран ЕС продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений. Лидеры ЕС заявили, что санкции не отменят, пока не будет достигнуто успехов в реализации Минских договоренностей.
Экономические санкции ЕС в отношении отдельных секторов экономики России были введены 31 июля 2014 сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины и продолжаются каждые полгода.
Eu leaders agree to prolong the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 июня 2018 г.
- Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что правительство под его руководством будет выступать за пересмотр действующего режима санкций против России.
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