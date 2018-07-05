Правительство создаст рабочую группу по кризису на туристическом рынке
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Как известно, из-за коммерческих недоразумений между туроператорами и авиаперевозчиками, украинские граждане получают ненадлежащее качество туристических услуг. В то же время Минэкономразвития в рамках действующего законодательства лишено действенных инструментов влияния на игроков туристического рынка", - говорится в сообщении.
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Поэтому первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил создать рабочую группу, которая наработает предложения изменений в действующее законодательство, в частности в направлениях:
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ужесточение лицензионных требований к осуществлению туроператорской деятельности;
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создание действенного механизма реализации гражданской ответственности туроператора перед туристами;
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повышение размера финансового обеспечения туроператоров;
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установление административной ответственности субъектов туристической деятельности за нарушение законодательства в сфере туризма и другое.
В настоящее время для оперативного реагирования на случаи недобросовестной работы туроператоров и возмещения понесенных в результате этого расходов, Минэкономразвития советует обращаться с заявлениями в Госпродпотребслужбу.
- Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
- Авиакомпания Bravo отмечает, что рейсы отменили из-за задолженность туроператора OASIS, которая достигла 25 млн грн.
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