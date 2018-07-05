Правительство создаст рабочую группу по кризису на туристическом рынке

5 июля, 2018, 19:42

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил создать рабочую группу для урегулирования ситуации на туристическом рынке

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Как известно, из-за коммерческих недоразумений между туроператорами и авиаперевозчиками, украинские граждане получают ненадлежащее качество туристических услуг. В то же время Минэкономразвития в рамках действующего законодательства лишено действенных инструментов влияния на игроков туристического рынка", - говорится в сообщении.

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Поэтому первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил создать рабочую группу, которая наработает предложения изменений в действующее законодательство, в частности в направлениях:

ужесточение лицензионных требований к осуществлению туроператорской деятельности;

создание действенного механизма реализации гражданской ответственности туроператора перед туристами;

повышение размера финансового обеспечения туроператоров;

установление административной ответственности субъектов туристической деятельности за нарушение законодательства в сфере туризма и другое.

В настоящее время для оперативного реагирования на случаи недобросовестной работы туроператоров и возмещения понесенных в результате этого расходов, Минэкономразвития советует обращаться с заявлениями в Госпродпотребслужбу.