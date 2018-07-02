Как правильно выбирать туроператора. Комментарий адвоката

2 июля, 2018, 21:08

Украинцы должны проверять лицензии туристических операторов и внимательно перечитывать договора по поездкам

Об этом заявила адвокат и эксперт Украинского института будущего Татьяна Ющенко в эфире Еспресо.TV.

"Однозначно необходимо, чтобы этот туроператор был зарегистрирован, чтобы поездка была легальной. Он должен предоставить все документы, а именно лицензию. Нужно внимательно читать условия договора, смотреть на все пункты. В частности, о действиях в форс-мажорных ситуациях. Не стоит сосредотачиваться только на разделах, где упоминают скидку и цену путевки", - рассказала Ющенко.

Она также отметила, что внимание следует уделять тем, кто эти договоры подписывает. Ориентироваться надо не только на "красивое имя" туроператора, а на отзывы друзей и пользователей в интернете.

"Когда человек попадает в чрезвычайную ситуацию, надо не паниковать и действовать методично. Документально посмотреть, кто за что отвечает и к кому стоит заявлять претензии. Если есть нарушение закона о правах потребителей, нужно обращаться в суд. Если есть признаки мошенничества, обращайтесь к полиции", - пояснила адвокат.

Напомним, в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в понедельник отменены несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылета также и в международном аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания Bravo отмечает, что рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, что по состоянию на 2 июня достигла 25 млн грн.