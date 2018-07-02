Авиакомпания Bravo доставит за свой счет 850 пассажиров, которые застряли за рубежом

2 июля, 2018, 13:28

Авиакомпания Bravo Airways готова доставить в Украину около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Руководство Bravo Airways после проведения консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики, приняло решение о начале выполнения 5 гуманитарных рейсов 02.06.18 (3 рейса в Киев, 2 рейса во Львов) за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине.

"Информируем, что подробное расписание рейсов будет опубликовано нами в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Bravo отмечает, что в связи с систематическим невыполнением туроператором OASIS своих финансовых обязательств в течение последних двух лет финансовая задолженность перед авиакомпанией на 2 июня достигла 25 млн грн, что привело к вынужденной отмене рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов авиакомпании.

Напомним, в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в понедельник отменены несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылета также и в международном аэропорту "Борисполь".

По информации, отменены рейсы в Ербиля (Ирак), Анталии, Даламан (Турция). Рейс в Шарм-эш-Шейха вылетел с опозданием более чем два часа.