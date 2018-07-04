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В Тунисе застряла еще одна группа украинских туристов

Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла вылететь домой

Об этом сообщает на своей странице в Facebook туристический оператор Oasis Travel.

По его данным, отдых украинцев - 38 из Львова и 10 из Киева был запланирован до 4 июля, однако им придется остаться в чужой стране еще на 3 дня.

Туроператор заявляет, что оплатил дополнительное пребывание туристов в отелях Туниса, и обещает обеспечить вылет в Киев 7 июля.

"Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", - добавил он.

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  • Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
  • Авиакомпания Bravo отмечает, что рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая достигла 25 млн грн.
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