В Тунисе застряла еще одна группа украинских туристов

4 июля, 2018, 19:00

Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла вылететь домой

Об этом сообщает на своей странице в Facebook туристический оператор Oasis Travel.

По его данным, отдых украинцев - 38 из Львова и 10 из Киева был запланирован до 4 июля, однако им придется остаться в чужой стране еще на 3 дня.

Туроператор заявляет, что оплатил дополнительное пребывание туристов в отелях Туниса, и обещает обеспечить вылет в Киев 7 июля.

"Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", - добавил он.

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