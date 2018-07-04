Денисова пожаловалась российскому омбудсмену на избиение Гриба
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.
"Есть информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное заведение Ростова-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не выдают необходимые лекарства", - пишет Денисова.
В связи с этим Денисова подготовила обращение в рабочий аппарат уполномоченного по правам человека России, в котором "отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность вызывают большую обеспокоенность".
Также в письме омбудсмен просит предоставить Грибу необходимую квалифицированную медицинскую помощь.
Кроме того, в письме Денисова просит свою российскую коллегу сообщить об основаниях перевода Станислава Клыха в областную психиатрическую тюремную больницу Магнитогорска, а также содействовать проведению независимого медицинского обследования украинца украинскими или иностранными врачами.
- Напомним, Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания. Также стало известно, что во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве