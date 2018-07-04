Денисова пожаловалась российскому омбудсмену на избиение Гриба

4 июля, 2018, 22:51

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письмо из-за нарушение прав украинских политзаключенных Павла Гриба и Станислава Клыха

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.

"Есть информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное заведение Ростова-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не выдают необходимые лекарства", - пишет Денисова.

В связи с этим Денисова подготовила обращение в рабочий аппарат уполномоченного по правам человека России, в котором "отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность вызывают большую обеспокоенность".

Также в письме омбудсмен просит предоставить Грибу необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в письме Денисова просит свою российскую коллегу сообщить об основаниях перевода Станислава Клыха в областную психиатрическую тюремную больницу Магнитогорска, а также содействовать проведению независимого медицинского обследования украинца украинскими или иностранными врачами.