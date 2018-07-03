Украинского политзаключенного Гриба жестоко избили заключенные, у него забрали вещи и продукты
Об этом отец украинского политзаключенного Игорь Гриб написал в Facebook.
"Адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты, которые накануне передали украинские консулы", - написал Игорь Гриб.
По словам адвоката, Гриб остался только в шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья он не имеет. Со слов Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем.
"Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - добавил отец.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 3 июля адвокат рассказала, что Гриб выглядит подавленным и изможденным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания.
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