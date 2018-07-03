Украинского политзаключенного Гриба жестоко избили заключенные, у него забрали вещи и продукты

3 июля, 2018, 20:46

Во время этапирования в Ростов-на-Дону Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными

Об этом отец украинского политзаключенного Игорь Гриб написал в Facebook.

"Адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты, которые накануне передали украинские консулы", - написал Игорь Гриб.

По словам адвоката, Гриб остался только в шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья он не имеет. Со слов Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем.

"Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - добавил отец.