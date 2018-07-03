Гриб выглядит подавленным и истощенным, - адвокат

3 июля, 2018, 18:39

Украинский политзаключенный Павел Гриб выглядит подавленным и истощенным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания

Об этом сообщил в Facebook отец удерживаемого украинца Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката Марины Дубровиной.

"Адвокат Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может купить ни медикаментов, ни продуктов питания, потому Росфинмониторинг уже три месяца как запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно", - написал Гриб.

Он также написал о том, что предварительные слушания по делу его сына назначенные на 9 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде. Слушания состоятся в закрытом режиме.