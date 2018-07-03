Гриб выглядит подавленным и истощенным, - адвокат
3 июля, 2018, 18:39
Украинский политзаключенный Павел Гриб выглядит подавленным и истощенным, у него нет возможности покупать медикаменты и продукты питания
Об этом сообщил в Facebook отец удерживаемого украинца Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката Марины Дубровиной.
"Адвокат Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может купить ни медикаментов, ни продуктов питания, потому Росфинмониторинг уже три месяца как запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно", - написал Гриб.
Он также написал о том, что предварительные слушания по делу его сына назначенные на 9 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде. Слушания состоятся в закрытом режиме.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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