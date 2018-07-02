Ученые нашли причину пессимизма, - исследование
Исследование опубликовано в журнале Science.
Это, в частности, влияет на наше восприятие социальных проблем; даже если они решаются, люди склонны этого не замечать, расширять определение проблемы и, соответственно, видя ее проявления в явлениях, которые раньше воспринимались как такие, что проблемы не составляют.
Участникам эксперимента показывали разноцветные круги разных оттенков, от синего до фиолетового. Когда синих и фиолетовых точек было поровну, люди считали синими оттенки, близкие к крайней синей части спектра, но по мере увеличения количества ярко-фиолетовых точек люди начинали чаще называть синими оттенки, которые раньше относили к фиолетовым.
В более сложной версии эксперимента добровольцам показывали фотографии людей с нейтральным или угрожающим выражением лица. По мере увеличения количества лиц с нейтральным выражением люди чаще называли угрожающими лица, которые в начале эксперимента оценивали как ничего не выражающие.
В свойстве человеческой психики, которое проявили участники эксперимента, ученые видят причину пессимизма. Даже когда положение дел объективно улучшается, люди не замечают этого, и приписывают явлениям, которые ранее оценивали нейтрально, свойства представляющих проблему.
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