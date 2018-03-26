 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Корейцы создали наушники-антистресс, через которые можно слушать музыку

Компания FUMAN создала наушники NIRVANA, которые массируют уши и снижают стресс

Единственный звук, который они издают, белый шум.

Наушники стимулируют блуждающий нерв, что позволяет слушателям успокаиваться. Его стимуляция снимает тревожность и страх, улучшает память и сон.

Деньги на массовое производство устройства собирают через Kickstarter, компания уже собрала нужную сумму, но к концу апреля можно принять участие в проекте и получить наушники за 180 долларов.

null

Читайте также: Купи себе сыщика. Как гаджеты стали слишком умными

  • Недавно анонсировали смартфон, созданный специалистами DarkMatter, компании в сфере компьютерной безопасности, с похожими характеристиками. Он исключает слежение, просто отключая электропитание микрофона и камеры устройства, когда вы, например, ведете конфиденциальные переговоры.
  • ФБР арестовала гендиректора компании Phantom Secure, которая занимается продажей защищенных смартфонов BlackBerry и Android. Ведомство считает, что организация занималась поставками устройств для преступных организаций по всему миру
  • Тем временем оказалось, что в Новом Орлеане годами тайно тестировали систему прогнозирования преступлений. Основанный на деньги ЦРУ стартап Palantir под прикрытием благотворительности тайно обеспечивал полицию специальным программным обеспечением.
  • Гостям и сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны во время пребывания в западном крыле резиденции президента США.
  • Сразу несколько высокопоставленных сотрудников ФБР, ЦРУ и АНБ высказались на тему шпионства со стороны китайских производителей смартфонов
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать