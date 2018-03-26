Корейцы создали наушники-антистресс, через которые можно слушать музыку
26 марта, 2018, 09:55
Компания FUMAN создала наушники NIRVANA, которые массируют уши и снижают стресс
Единственный звук, который они издают, белый шум.
Наушники стимулируют блуждающий нерв, что позволяет слушателям успокаиваться. Его стимуляция снимает тревожность и страх, улучшает память и сон.
Деньги на массовое производство устройства собирают через Kickstarter, компания уже собрала нужную сумму, но к концу апреля можно принять участие в проекте и получить наушники за 180 долларов.
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