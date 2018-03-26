Корейцы создали наушники-антистресс, через которые можно слушать музыку

26 марта, 2018, 09:55

Компания FUMAN создала наушники NIRVANA, которые массируют уши и снижают стресс

Единственный звук, который они издают, белый шум.

Наушники стимулируют блуждающий нерв, что позволяет слушателям успокаиваться. Его стимуляция снимает тревожность и страх, улучшает память и сон.

Деньги на массовое производство устройства собирают через Kickstarter, компания уже собрала нужную сумму, но к концу апреля можно принять участие в проекте и получить наушники за 180 долларов.

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