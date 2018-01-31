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Порно и религия: Почему просмотр видео 18+ по-разному влияет на верующих и атеистов

Американские исследователи Сэмюэл Перри и Эндрю Уайтхед пришли к выводу, что просмотр порно негативно сказывается на сексуальной жизни религиозных мужчин

Об этом сообщает lehmiller.com.

Некоторые исследования ранее показали, что использование порнографии связано с более низким уровнем сексуального удовлетворения. На основе этого многие пришли к выводу, что порно обязательно имеет негативные последствия для сексуальной жизни людей.
Как оказалось, однако, порно само по себе, вероятно, не проблема.

Все чаще исследователи обнаружили, что связь между просмотром порно и негативными последствиями в сексуальных отношениях зависит от религиозности.

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Ученые проанализировали 1500 анкет, в которых респонденты отметили, насколько они удовлетворены интимной жизнью, как часто посещают порносайты, ходят ли они в церковь и насколько строго придерживаются церковных правил.

Выяснилось, что на сексуальную жизнь женщин и нерелигиозных мужчин просмотр порно никак не влияет. Однако для верующих мужчин это занятие ассоциируется с грехом, и поэтому вызывает стресс - причем и холостяки, и респонденты в отношениях дали низкую оценку своей сексуальной жизни.

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У верующих возникает нравственный конфликт, объясняет сексолог Джастин Лехмиллер: они чувствуют вину за неподобающее, по меркам религии, поведение. Что касается различий между женским и мужским восприятием, эксперт считает, что чувство стыда рождается от частого обращения к порносайтам, а женщины заходят на них реже.

Новое исследование вступает в противоречие с предыдущими, в которых говорилось, что просмотр порно негативно отражается на интимной жизни партнеров, но не учитывались их моральные установки.

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