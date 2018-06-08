Кипр, Тунис или Бердянск. 20 самых популярных мест Украины и мира, где отдыхают украинцы

8 июня, 2018, 10:45

Украинский офис Google проанализировали поисковые запросы и составили список курортов, где украинцы чаще всего проводят отпуск

Об этом пишет ain.ua.

Работники украинского офиса компании проанализировали поисковые запросы со словами "отдых в..." за последние три месяца. Так они составили два рейтинга. Первый касается мест, которые украинцы выбирают за рубежом.

С прошлого года первая тройка стран не изменилась: на своих местах остаются Турция, Египет и Болгария.

Турция Египет Болгария Грузия Бали Кипр Греция Тунис Хорватия Таиланд

Украинские курорты тоже не теряют популярности. Больше всего искали информацию о Затоке и Бердянске.

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