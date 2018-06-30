В этот день 1941 года во Львове был провозглашен Акт восстановления Украинского государства

30 июня, 2018, 15:09

30 июня 1941 года, то есть 77 лет назад, представители революционного (или бандеровского) крыла Организации Украинских Националистов - ОУН(б) - совершили попытку восстановления Украинского государства

Ими был обнародован соответствующий Акт и состав национального правительства под названием "Украинское государственное правление" (УГП).

"Организация Украинских Националистов... призывает весь украинский народ не складывать оружия так долго, пока на всех украинских землях не будет создана Украинская Суверенная Держава.

Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу лад и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его потребностей", - говорилось в тексте документа (п.1).

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При этом Оуновцы подчеркивали, что их действия являются промежуточным этапом и на смену УГП вскоре должно прийти настоящее правительство.

"На западных землях Украины создается Украинская Власть, которая последует Украинскому Национальному Правительству, которое создастся в столице Украины - Киеве по воле украинского народа", - сказал п. 2 Акта восстановления Украинского государства.

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Возглавил Государственное правление Ярослав Стецько, будущий главнокомандующий УПА Роман Шухевич получил назначение заместителя министра обороны. Министром госбезопасности был Николай Лебедь.

Гербом УГ был традиционный Трезубец.

Вместе с тем, в ОУН(б) не скрывали, что восстановленная Украинская держава во время войны может сотрудничать с Третьим Рейхом. Однако, немцы возмутились действиям бандеровцев и вскоре участников событий 30 июня было арестовано.