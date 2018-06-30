Спасатели предупредили, где ждать подъемов уровня воды

30 июня, 2018, 19:54

В связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, возможен выход воды на заводь; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия. 30 июня ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями.

30 июня - 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

30 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 29 июня), в пределах русел.

30 июня на участке Тисы В.Бычков - Вилок, за счет добегания паводковой волны ожидается повышение уровня воды на 0,8 - 1,5 м (над уровнями на 8 час. 30 июня), в пределах русел.

30 июня - 01 июля на р Ворона возле м. Тысменица (Тысменицкий район, Ивано-Франковская обл.) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3 - 1,0 м, над уровнями на 08.00 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления приречных зданий.

Во второй половине суток 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8.00 30 июня составляет 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/сек. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий.

Ночью 1 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8.00 30 июня равна 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/сек. На низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.

Дальнейшая информация о развитии паводков и их возможных последствиях будет предоставляться по мере развития синоптической ситуации.