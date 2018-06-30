В стране сегодня будут продолжаться грозы, местами с градом
30 июня, 2018, 10:16
В Украине в субботу местами снова будут грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, а в западных и северных областях местами сильные дожди
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Днем 30 июня в северных областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области - сильный дождь.
В столице, по данным синоптиков, также ожидаются сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с, сообщили в КГГА.
В общем сегодня в Киеве будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем 19-21°.
- Как сообщалось, из-за шквалов и дождей 384 населенных пункта остались без света.
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