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В стране сегодня будут продолжаться грозы, местами с градом

В Украине в субботу местами снова будут грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, а в западных и северных областях местами сильные дожди

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Днем 30 июня в северных областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в большинстве центральных областей и в Одесской области - сильный дождь.

В столице, по данным синоптиков, также ожидаются сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с, сообщили в КГГА.

В общем сегодня в Киеве будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем 19-21°.

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