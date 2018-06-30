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В Чернигове затопило почти сотню дворов, есть пострадавшие

В субботу в результате интенсивных осадков в г. Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20 улицах города

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 – переданы медицинским работникам.

Всего на месте происшествия работают 59 человек личного состава подразделений ГСЧС области, задействованы 18 единиц специальной техники, 2 резиновые лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечены 15 единиц техники и 36 работников.

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