Uber будет отключать уставших водители, которые были за рулем 12 часов
29 июня, 2018, 15:42
Компания Uber вводит новые ограничения в работе водителей и не позволять работать тем, кто находится за рулем более 12 часов подряд
Об этом сообщили в компании, передает Еспресо.TV.
Uber будет автоматически переводить аккаунт водителя в автономный режим на 6 часов, если он будет работать за рулем более 12 часов.
Приложение будет отправлять периодические сообщения, когда водитель будет достигать 12-часового лимита. Когда лимит будет исчерпан, водитель не сможет отключить аккаунт от автономного режима в течение шести часов.
Водители в Украине проводят в среднем только 22 часа в неделю на платформе Uber, однако компания хочет предупредить возникновение ДТП. По данным Европейской Комиссии, усталость является основным фактором значительной части ДТП в 10-20% случаев.
- Напомним, что компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, способным распознать, трезв ли человек, который заказывает такси.
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