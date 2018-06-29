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Uber будет отключать уставших водители, которые были за рулем 12 часов

Компания Uber вводит новые ограничения в работе водителей и не позволять работать тем, кто находится за рулем более 12 часов подряд

Об этом сообщили в компании, передает Еспресо.TV.

Uber будет автоматически переводить аккаунт водителя в автономный режим на 6 часов, если он будет работать за рулем более 12 часов.

Приложение будет отправлять периодические сообщения, когда водитель будет достигать 12-часового лимита. Когда лимит будет исчерпан, водитель не сможет отключить аккаунт от автономного режима в течение шести часов.

Водители в Украине проводят в среднем только 22 часа в неделю на платформе Uber, однако компания хочет предупредить возникновение ДТП. По данным Европейской Комиссии, усталость является основным фактором значительной части ДТП в 10-20% случаев.

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