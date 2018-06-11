Uber научится распознавать пьяных пассажиров до приезда такси
11 июня, 2018, 15:39
Компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать, трезвый ли человек, заказывающий такси
Об этом пишет The Verge.
Разработкой проекта занимается команда Trust & Safety. Они работают над специальным алгоритмом, который будет определять нетрезвых клиентов по несколькими факторами:
- как быстро клиент печатает;
- сколько у него при этом ошибок;
- насколько метко они попадают на кнопки;
- как быстро передвигаются;
- как держат телефон;
- как часто он выпадает из рук.
Нейросеть синхронизируется с приложением Uber и отправляет водителю предупреждение.
Uber уверяет, что отказываться от этих заказов водители не будут. С помощью этой системы компания хочет сделать поездку комфортной как для пассажира так и для водителя. Также перевозчик хочет научить водителей, как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый.
- Напомним, компания Убер и NASA подписали соглашение о том, что вместе будут заниматься созданием пилотируемого такси, что сможет летать.
- Также компания запустит тестирование доставки еды дронами в американском городе Сан-Диего.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-