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Uber научится распознавать пьяных пассажиров до приезда такси

Компания Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать, трезвый ли человек, заказывающий такси

Об этом пишет The Verge.

Разработкой проекта занимается команда Trust & Safety. Они работают над специальным алгоритмом, который будет определять нетрезвых клиентов по несколькими факторами:

  • как быстро клиент печатает;
  • сколько у него при этом ошибок;
  • насколько метко они попадают на кнопки;
  • как быстро передвигаются;
  • как держат телефон;
  • как часто он выпадает из рук.

Нейросеть синхронизируется с приложением Uber и отправляет водителю предупреждение.

Uber уверяет, что отказываться от этих заказов водители не будут. С помощью этой системы компания хочет сделать поездку комфортной как для пассажира так и для водителя. Также перевозчик хочет научить водителей, как правильно действовать, если услугой хочет воспользоваться нетрезвый.

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