Трамп хочет выхода США из ВТО - СМИ
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Он (угрожал выходом, - ред.) сотню раз", - сообщил источник, обсуждавший этот вопрос с Трампом.
Собеседник добавил: по словам Трампа, ВТО была создана другими государствами, чтобы навредить Соединенным Штатам. "Я не знаю, почему мы в ней (в организации, - ред)", - цитирует собеседник американского президента.
Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно Соединенным Штатам.
Читайте также: Саммит G7 за шаг от бездны: смогут ли лидеры Запада отвлечь торговую войну
Например, США с 1995 года выиграли 85,7% исков к ВТО при среднемировом показателе 84,4%. У Китая этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушается к этим аргументам, отмечают источники издания.
Издание отмечает, что выход США из ВТО требует одобрения американского Конгресса.
Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве