Трамп хочет выхода США из ВТО - СМИ

29 июня, 2018, 15:22

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести США из Всемирной организации торговли

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

"Он (угрожал выходом, - ред.) сотню раз", - сообщил источник, обсуждавший этот вопрос с Трампом.

Собеседник добавил: по словам Трампа, ВТО была создана другими государствами, чтобы навредить Соединенным Штатам. "Я не знаю, почему мы в ней (в организации, - ред)", - цитирует собеседник американского президента.

Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно Соединенным Штатам.

Читайте также: Саммит G7 за шаг от бездны: смогут ли лидеры Запада отвлечь торговую войну

Например, США с 1995 года выиграли 85,7% исков к ВТО при среднемировом показателе 84,4%. У Китая этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушается к этим аргументам, отмечают источники издания.

Издание отмечает, что выход США из ВТО требует одобрения американского Конгресса.

Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая