Меркель договорилась с Грецией и Испанией о возвращении беженцев

29 июня, 2018, 17:20

Германия достигла с Испанией и Грецией политических договоренностей относительно сотрудничества в миграционной политике

Об этом сообщает сайт немецкого канцлера.

Отмечается, что Греция и Испания готовы принимать назад соискателей убежища, выявленных немецкими властями на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, которые уже зарегистрированы в системе EURODAC этих стран.

Германия будет постепенно закрывать случаи воссоединения семей в Греции и Испании для того, чтобы сохранять единство семей.

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Детали этих шагов будут согласованы в течение следующих четырех недель и регулярно пересматриваться. Сотрудничество в этой сфере начнется сразу после достижения соответствующих договоренностей.

Заметим, для Ангелы Меркель эти договоренности важны для сохранения ее правительства. Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение решение миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.

Меркель настаивала, что решить проблему могут и двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, из которых мигранты и отправляются в Германию.