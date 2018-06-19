Как вопрос миграции раскалывает правительство Германии и европейское единство

19 июня, 2018, 15:17

Максим Викулов

На минувшей неделе миграционный кризис вспыхнул с новой силой, поставив под угрозу как вновь созданное правительство Ангелы Меркель, так и европейское единство как таковое

После закрытия турецко-балканского миграционного маршрута основным путем для всех желающих попасть в Европу стала расколотая гражданской войной Ливия. Многочисленные корабли неправительственных организаций обычно подбирали нелегалов возле самого ливийского побережья и на всех парах мчались к Италии, где и высаживали искателей лучшей судьбы. Соседи Апеннинской страны, размышляя о высоких гуманитарных идеалах, вместе с тем активно укрепляли свои границы, разворачивая на них всех желающих попасть дальше – во Францию, Швейцарию или Австрию. Ну, а на попытки Рима как-то объяснить, что полмиллиона нелегалов – неподъемное для страны бремя, просто не обращали внимание.

Собственно, миграционный кризис и стал основным фактором, который вызвал триумф на выборах правых и евроскептических сил в Италии. Партии, которые недавно сформировали парламентскую коалицию – "Лига" и "Движение 5 звезд" - шли на выборы, декларируя среди прочего жесткую борьбу с неконтролируемой миграцией и депортацию нелегалов обратно в Африку. Придя к власти, они быстро перешли от слов к делу.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты

Первым серьезным инцидентом, всколыхнувшим Европу, стало противостояние вокруг мигрантов из французского судна Aquarius ("Водолей"), принадлежащего французской благотворительной организации SOS Méditerranée. Насобирав возле Ливии почти 700 нелегалов, Aquarius привычно направился к итальянским портам. Но на этот раз в Риме закрыли порты и посоветовали вести всех во Францию, что вызвало настоящий шквал негодования не только среди правозащитников, но и в соседних столицах.

Одна из вспомогательных лодок доставляет спасенных мигрантов на судно Aquarius

Так, французский лидер Эммануэль Макрон обвинил итальянское правительство в "цинизме и безответственности".

На что премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал понять – оценки Макрона их мало интересуют. МИД Италии вызвал для объяснений посла Франции, а итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини - лидер ультраправой партии Лига - потребовал извинений от Макрона. Он напомнил, что Франция не придерживается установленных ЕС квот на прием беженцев, хотя в 2015 году согласилась принять более 9 тыс. мигрантов.

"Поэтому я прошу президента Макрона перейти от слов к действию и завтра утром поздравить, как и обещала Франция, 9 тыс. мигрантов в знак особого гостеприимства, а не только слов", - сказал Сальвини.

На что "не циничный и ответственный" Эммануэль Макрон не ответил, собственно, ничего. Что и понятно: если караваны мигрантов потянутся вместо Италии к Франции, первая президентская каденция станет и последней. А вместо него в Елисейский дворец вполне может въехать какая-нибудь Марин ле Пен.

В результате несчастный Aquarius отправился в Испанию, новые социалистические власти которой согласились принять судно. Вполне возможно, что теперь основные миграционные маршруты потянутся через порты Барселоны и Валенсии.

Раскол в немецкой коалиции

Значительно более серьезно события в те же дни начали развиваться в Германии, где из-за отношения к миграционным вопросам разразилось противостояние между Ангелой Меркель и министром внутренних дел и по совместительству лидером баварского Христианско-социального союза (ХСС) – сестринской партии ХДС самой Меркель - Хорстом Зеехофером. В отличие от канцлера, ее баварские партнеры всегда были настроены в отношении мигрантов значительно более жестко.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер

12 июня Зеехофер планировал представить новый "генеральный план" миграционной политики - 63 пункта, направленные на то, чтобы нелегальные мигранты больше не попадали в страну. План должен предусматривать создание специальных центров по всей стране, в которых беженцы могли бы ожидать рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища; немедленной депортации в случае отказа; закрытии немецкой границы для значительного количества мигрантов – в частности, для тех, кто уже зарегистрирован просителем убежища в других государствах ЕС, для беженцев, которым Германия отказала в убежище ранее; а также для тех, кто прибывает в страну без документов.

План вызвал яростное неприятие Ангелы Меркель. Переговоры между Меркель и Зеехофером, состоявшиеся на следующий день, не дали практических результатов: стороны оставались на своих позициях. В ответ Хорст Зеехофер объявил своему шефу ультиматум: если решение не будет найдено, то уже в понедельник, 18 июня, глава МВД лично отдаст министерский приказ о закрытии границ. В ответ канцлер может лишь освободить мятежного министра, что будет означать развал рожденной в таких муках коалиции и гарантированные перевыборы. Что станет просто царским подарком для пропутинской "Альтернативы для Германии": рейтинги радикалов медленно, но неуклонно ползут вверх.

В понедельник Зеехофер отвел Меркель еще две недели, чтобы бундесканцелерин определилась: согласна ли она с его планом или нет. Правда, шансов на взаимопонимание откровенно немного – слишком полярные позиции у глав ХДС и ХСС. "Я не могу больше работать с этой женщиной!" – так, согласно немецкому изданию Die Welt, высказался об Ангеле Меркель Хорст Зеехофер на закрытой встрече со своими однопартийцами. Похоже, в ближайшем будущем мощнейшую страну объединенной Европы ожидают серьезные изменения.

Что интересно – рядовые немцы в основном поддержали консервативного министра внутренних дел, а не толерантного к нелегалам канцлера. Так, 62% опрошенных выступают за то, чтобы разворачивать незваных гостей на границе; еще 86% одобряют ускоренную депортацию тех, кому отказано в предоставлении убежища.

Так же раскритиковал немецкую миграционную политику президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, фактически поддержав Зеехофера. "Народ Германии выступает против своего руководства в то время, как миграция расшатывает и так хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии растет. Большую ошибку допустили по всей Европе, позволив пустить миллионы людей, которые так сильно и неистово изменили их культуру", - написал американский президент.

Новая "ось": возврат в 1930-е?

Но самую серьезную поддержку глава немецкого МВД получил не из-за океана, а от своих соседей – Австрии и Италии.

12 июня австрийский канцлер Себастиан Курц, который пришел к власти в прошлом году на антииммигрантской риторике, в Берлине объявил о формировании "оси добровольцев" для борьбы с нелегальной миграцией. А создадут эту ось Вена, Рим и... Берлин - на уровне министров внутренних дел. Примечательно, что Ангела Меркель узнала о формировании "Оси" из сообщений СМИ – Зеехофер не считал нужным не то, что проконсультироваться с главой правительства, а хотя бы поставить ее в известность.

Австрийский премьер Себастьян Курц и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер

"Я думаю, что это очень умное сотрудничество, которое будет способствовать сокращению незаконной миграции в Европу", - заявил австрийский канцлер.

Первые результаты этого сотрудничества уже действуют: с 1 июня полицейские Австрии и Германии начали совместное усиленное патрулирование общей границы. Кроме того, они намерены тщательнее контролировать грузовое железнодорожное сообщение: в 2017 году только в Баварии с грузовых поездов было снято около 1 тыс. нелегальных мигрантов.

Кроме того, Вена активно продвигает идею создания лагерей для мигрантов за пределами ЕС. Среди стран, которые могли бы приютить искателей лучшей доли, называют Албанию и Косово. Кроме того, Австрия хочет увеличить финансирование пограничного агентства Frontex и расширить штат его сотрудников, а также значительно сокращает социальную помощь беженцам и высылает из страны десятки радикально настроенных имамов.

С 1 июля Вена перебирает на полгода главенство в Совете Евросоюза – поэтому у Себастиана Курца будут достаточно широкие возможности для формирования собственной повестки дня в рамках ЕС.

Собственно, формирование "оси добровольцев" в составе Германии, Австрии и Италии вызывает весьма своеобразные исторические параллели. В 1920-1940 годах была сформирована точно такая же "Ось" - из нацистской Германии, аннексированной Гитлером Австрии и фашистской Италии. Тогдашняя "ось" была откровенно враждебно настроена к западным либеральным демократиям и до 1941 года прекрасно сотрудничала с Советским Союзом. Поэтому и формирование новейшей платформы – критической к современной Европе и дружественной к путинской России – не может не вызывать беспокойства.