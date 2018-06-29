Лидеры ЕС продлили санкции против РФ за 2 минуты, Италия не протестовала, - СМИ

29 июня, 2018, 16:32

Во время обсуждения лидерами ЕС продления экономических санкций против Москвы правительство Италии не сделало никаких решительных шагов, чтобы остановить антироссийские ограничения, несмотря на предыдущие громкие заявления по этому поводу

О ходе обсуждения в ночь на пятницу в Брюсселе, сообщает брюссельское издание EUobserver со ссылкой на источники.

По данным издания, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил европейским лидерам, что Рим хочет лучшего "диалога" с Москвой и больше возможностей для посещения россиянами Европы.

Однако, пишет издание, Конте вовсе не был жестким в этом вопросе, в отличие от миграционной проблемы, где Рим пригрозил наложить вето на решение ЕС, сообщают источники.

"Италия заявила, что не будет возражать (против продления санкций, - ред.), хотя они сказали, что готовы к открытому диалогу с Россией и напомнили ЕС о своем стремлении сделать больше для налаживания межчеловеческих контактов и контактов малого бизнеса", - сообщил изданию один из дипломатов ЕС.

"Это было довольно быстрое принятие (решения о санкциях, - ред.) и Конте не был против, он просто сказал, что важно иметь диалог с Россией, и что Италия беспокоится о влиянии санкций на россиян" - отметил другой европейский дипломат.

Другие дружественные России страны ЕС, в частности Кипр, Греция и Венгрия, молчали, когда Франция и Германия сообщили о ситуации в Украине, добавил третий источник.

"Макрон и Меркель отчитались о Минске в пятницу - никакого прогресса, минские соглашения не реализуются", - отметил один из дипломатов ЕС.

По словам источников, "практически никто" из лидеров не критиковал решение продлить экономические санкции. "Обсуждение длилось две минуты... Конте был один", - отметил дипломат.