Экс-футболист "Динамо" Чернат завершил карьеру
Об этом сообщает Digisport.ro.
"Я всегда говорил, что не знаю, когда повешу бутсы на гвоздь. Но теперь пришло время принять новый вызов", - сказал 38-летний румын. Чернат останется в своем последнем клубе "Вииторули", за который выступал с 2015 года, в качестве спортивного директора клуба.
Румынский полузащитник защищал цвета "Динамо" с 2001 по 2009 год, сыграл за киевлян 196 матчей и забил 40 голов. В составе киевлян Флорин Чернат пять раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины и дважды - Суперкубок.
Чернат является воспитанником "Вииторула". В Румынии также выступал за бухарестское "Динамо" и "Оцелул". Играл за хорватский "Хайдук", и турецкие "Карабюкспор" и "Ризеспор".
В составе сборной Румынии хавбек сыграл 14 матчей и забил 2 гола.
- Сегодня пятилетний контракт с "Динамо" подписал голкипер Денис Бойко.
- Ассистентом Александра Хацкевича в киевском клубе стал испанец Эдуардо Докампо.
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