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Экс-футболист "Динамо" Чернат завершил карьеру


фото: zbirna.com
Бывший футболист киевского "Динамо" Флорин Чернат завершил карьеру

Об этом сообщает Digisport.ro.

"Я всегда говорил, что не знаю, когда повешу бутсы на гвоздь. Но теперь пришло время принять новый вызов", - сказал 38-летний румын. Чернат останется в своем последнем клубе "Вииторули", за который выступал с 2015 года, в качестве спортивного директора клуба.

Румынский полузащитник защищал цвета "Динамо" с 2001 по 2009 год, сыграл за киевлян 196 матчей и забил 40 голов. В составе киевлян Флорин Чернат пять раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

Чернат является воспитанником "Вииторула". В Румынии также выступал за бухарестское "Динамо" и "Оцелул". Играл за хорватский "Хайдук", и турецкие "Карабюкспор" и "Ризеспор".

В составе сборной Румынии хавбек сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

 

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