Экс-футболист "Динамо" Чернат завершил карьеру

29 июня, 2018, 15:53

Бывший футболист киевского "Динамо" Флорин Чернат завершил карьеру

Об этом сообщает Digisport.ro.

"Я всегда говорил, что не знаю, когда повешу бутсы на гвоздь. Но теперь пришло время принять новый вызов", - сказал 38-летний румын. Чернат останется в своем последнем клубе "Вииторули", за который выступал с 2015 года, в качестве спортивного директора клуба.

Румынский полузащитник защищал цвета "Динамо" с 2001 по 2009 год, сыграл за киевлян 196 матчей и забил 40 голов. В составе киевлян Флорин Чернат пять раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

Чернат является воспитанником "Вииторула". В Румынии также выступал за бухарестское "Динамо" и "Оцелул". Играл за хорватский "Хайдук", и турецкие "Карабюкспор" и "Ризеспор".

В составе сборной Румынии хавбек сыграл 14 матчей и забил 2 гола.