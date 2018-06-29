Бойко определился с переходом в "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Украинский вратарь заключил с киевским клубом контракт на пять лет. В прошлом сезоне он выступал за динамовцев на правах аренды. Бойко сыграл за киевлян 12 матчей в чемпионате Украины, дважды выходил в национальном кубке, и четыре раза защищал ворота в Лиге Европы.
Вратарь перешел в "Динамо" на правах свободного агента, досрочно разорвав контракт с "Бешикташем", который был рассчитан до 2020 года.
- Бойко начал подготовку к новому сезону в составе "Динамо", однако стамбульцы вызвали его для прохождения медицинского освидетельствования.
- 30-летний голкипер является воспитанником "Динамо" и играл за киевлян до 2009 года. Также выступал за киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и "Днепр", которому в 2015 году дошел до финала Лиги Европы.
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Зимой 2016 года перешел в "Бешикташ", но не смог там пробиться в основной состав, в сезоне 2016/17 находился в аренде в испанской "Малаге".
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На счету Бойко 5 матчей в составе сборной Украины.
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Ранее СМИ сообщили, что Денис Бойко согласился заплатить полмиллиона евро за досрочное расторжение контракта с "Бешикташем", который рассчитан до 2020 года.
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