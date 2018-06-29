Бойко определился с переходом в "Динамо"

29 июня, 2018, 13:25

Голкипер Денис Бойко расторг контракт с турецким "Бешикташем" и перешел в киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Украинский вратарь заключил с киевским клубом контракт на пять лет. В прошлом сезоне он выступал за динамовцев на правах аренды. Бойко сыграл за киевлян 12 матчей в чемпионате Украины, дважды выходил в национальном кубке, и четыре раза защищал ворота в Лиге Европы.

Вратарь перешел в "Динамо" на правах свободного агента, досрочно разорвав контракт с "Бешикташем", который был рассчитан до 2020 года.