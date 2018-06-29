29 июня, 2018, 14:54

Ассистентом главного тренера "Динамо" Александра Хацкеивча стал испанец Эдуардо Докампо

Об этом сообщает FootballHub.

Ранее Докампо уже работал ассистентом Хацкевича, когда тренер возглавлял сборную Беларуси. Последним местом работы испанца был российский "Рубин", где он занимал должность методиста футбольной академии.

Докампо уже прибыл в расположение киевского клуба и присутствовал во время контрольной встречи с "Колосом", которую киевляне выиграли со счетом 2:1.

Ранее в "Динамо" уже работали испанские специалисты. Ассистент Сергея Реброва в киевском клубе были Рауль Ріанчо и Висенте Гомес.