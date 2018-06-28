В Киеве задержали похитителей сына ливийского атташе

28 июня, 2018, 16:52

В Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина Ливии

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, информирует пресс-служба Нацполиции.

По его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Задержанным грозит до семи лет заключения.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они - граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего.