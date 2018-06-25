В Киеве похитили сына ливийского атташе, - СМИ

25 июня, 2018, 16:54

В Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской, двое неустановленных мужчин совершили нападение на гражданина Ливии Абдусалама

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, пострадавший, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе Ливии.

К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369РPG и скрылись в неизвестном направлении.

Мотивы совершения преступления в настоящее время неизвестны. По данному факту объявлен план перехват. Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалама.

Как сообщили в полиции Киева, полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль. Сообщение об этом происшествии на улице Тургеневской поступило от свидетелей. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.