В Киеве похитили сына ливийского атташе, - СМИ
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, пострадавший, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе Ливии.
К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369РPG и скрылись в неизвестном направлении.
Мотивы совершения преступления в настоящее время неизвестны. По данному факту объявлен план перехват. Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалама.
Как сообщили в полиции Киева, полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль. Сообщение об этом происшествии на улице Тургеневской поступило от свидетелей. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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