 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве похитили сына ливийского атташе, - СМИ

В Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской, двое неустановленных мужчин совершили нападение на гражданина Ливии Абдусалама

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, пострадавший, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе Ливии.

К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369РPG и скрылись в неизвестном направлении.

Мотивы совершения преступления в настоящее время неизвестны. По данному факту объявлен план перехват. Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Ливии на имя Абдусалама.

Как сообщили в полиции Киева, полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль. Сообщение об этом происшествии на улице Тургеневской поступило от свидетелей. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

null

null

null

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать