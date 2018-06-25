В Киеве полиция нашла похищенного сына ливийского атташе
25 июня, 2018, 20:41
Полицейские нашли мужчину, которого сегодня похитили в Шевченковском районе Киева. СМИ сообщали, что речь идет о сыне ливийского атташе
Об этом сообщает в Facebook полиция Киева.
По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины.
У него обнаружены незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают людей, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления.
- 25 июня в Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской, двое неустановленных мужчин совершили нападение на гражданина Ливии Абдусалама. По данным источников, пострадавший 1992 года рождения является сыном финансового атташе Ливии.
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