Украина рассчитывает на признание США Голодомора геноцидом украинцев, - Парубий
28 июня, 2018, 21:07
Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что Украина рассчитывает на поддержку США в признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом Парубий заявил, находясь в США, информирует Радио Свобода.
"Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который произошел в Украине, геноцидом против украинского народа. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - сказал он.
Парубий принял участие в международной конференции в Вашингтоне, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией России.
По данным посольства Украины в США, Голодомор признан геноцидом уже в 12 американских штатах.
- Голодомор в Украине признан геноцидом в таких штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Орегоне, Пенсильвании, Огайо, Миссури, Нью-Йорке и Канзасе.
- 25 мая американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.
- 28 июня штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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