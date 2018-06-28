Украина рассчитывает на признание США Голодомора геноцидом украинцев, - Парубий

28 июня, 2018, 21:07

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что Украина рассчитывает на поддержку США в признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом Парубий заявил, находясь в США, информирует Радио Свобода.

"Сейчас на рассмотрении в Конгрессе лежит законопроект о признании Голодомора, который произошел в Украине, геноцидом против украинского народа. И мы очень рассчитываем на поддержку Украины и в этом аспекте", - сказал он.

Парубий принял участие в международной конференции в Вашингтоне, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с агрессией России.

По данным посольства Украины в США, Голодомор признан геноцидом уже в 12 американских штатах.