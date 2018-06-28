Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

28 июня, 2018, 07:19

Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что соответствующую прокламацию выдали губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор.

Таким образом, по состоянию на сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. В частности, штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью.