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Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что соответствующую прокламацию выдали губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор.

Таким образом, по состоянию на сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. В частности, штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью.

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