Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
28 июня, 2018, 07:19
Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в США на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что соответствующую прокламацию выдали губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор.
Таким образом, по состоянию на сегодня Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. В частности, штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью.
- Напомним, сейчас Голодомор в Украине признан геноцидом в таких штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании, Нью-Йорке и Канзасе.
- 25 мая американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
Читайте также
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-