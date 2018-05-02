Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом
2 мая, 2018, 22:04
Сенат и Ассамблея американского штата Нью-Йорк признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа
Об этом говорится в совместной резолюции к 85-й годовщине трагедии, сообщили в посольстве Украины в США.
По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.
- Напомним, что правительство канадской провинции Онтарио предоставило трехлетний грант в размере 750 тысяч долларов на поддержку Национального образовательного тура о Голодоморе.
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