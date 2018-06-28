"Газпром" заявил, что шведский суд отказал "Нафтогазу"

28 июня, 2018, 19:32

Шведский апелляционный суд округа Швеа, который ранее приостановил действие исполнения решения Стокгольмского арбитража в деле о транзите газа, отказал "Нафтогазу" в восстановлении исполнения решения

Об этом сообщает пресс-служба российского "Газпрома".

Таким образом, апелляционный суд оставил в силе свое решение от 13 июня.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что подали в апелляционный суд необходимые документы для разморозки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Там также заявляли, что такое решение является временным. В пресс-службе Нафтогаза сообщили, что сейчас проверяют эту информацию.