"Газпром" заявил, что шведский суд отказал "Нафтогазу"
28 июня, 2018, 19:32
Шведский апелляционный суд округа Швеа, который ранее приостановил действие исполнения решения Стокгольмского арбитража в деле о транзите газа, отказал "Нафтогазу" в восстановлении исполнения решения
Об этом сообщает пресс-служба российского "Газпрома".
Таким образом, апелляционный суд оставил в силе свое решение от 13 июня.
Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что подали в апелляционный суд необходимые документы для разморозки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Там также заявляли, что такое решение является временным. В пресс-службе Нафтогаза сообщили, что сейчас проверяют эту информацию.
- 14 июня стало известно, что Газпром добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража в деле против "Нафтогаза".
- После вынесения Коммерческим судом Лондона решения об аресте активов "Газпрома" дороже $50 тыс., российская компания должна предоставить НАК "Нафтогаз Украины" список всех своих активов в британских Англии и Уэльсе.
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