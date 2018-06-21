"Газпром" должен срочно передать "Нафтогазу" список всех своих активов в Англии и Уэльсе
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Коммерческий суд Лондона 18 июня 2018 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен Нафтогазу 2,6 млрд долл. США. Кроме ареста активов, решение обязывает Газпром передать Нафтогазу перечень всех своих активов стоимостью более $50 тыс, размещенных в Англии и Уэльсе", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" отметили, российская компания должна передать перечень своих активов в течение 48 часов после вручения уведомления об этом решении в Москве.
"Мы также перечислили 17 банкам, которые обслуживают нашего крупнейшего должника в Лондоне, что они не имеют права осуществлять операции, направленные на уменьшение активов Газпрома в Англии и Уэльсе. Банки, которые нарушат это требование, могут быть оштрафованы", - отметили в "Нафтогазе".
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении соглашений.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд.
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