"Газпром" должен срочно передать "Нафтогазу" список всех своих активов в Англии и Уэльсе

21 июня, 2018, 14:57

После вынесения Коммерческим судом Лондона решения об аресте активов "Газпрома" дороже $50 тыс., российская компания должна предоставить НАК "Нафтогаз Украины" список всех своих активов в британских Англии и Уэльсе

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Коммерческий суд Лондона 18 июня 2018 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен Нафтогазу 2,6 млрд долл. США. Кроме ареста активов, решение обязывает Газпром передать Нафтогазу перечень всех своих активов стоимостью более $50 тыс, размещенных в Англии и Уэльсе", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, российская компания должна передать перечень своих активов в течение 48 часов после вручения уведомления об этом решении в Москве.

"Мы также перечислили 17 банкам, которые обслуживают нашего крупнейшего должника в Лондоне, что они не имеют права осуществлять операции, направленные на уменьшение активов Газпрома в Англии и Уэльсе. Банки, которые нарушат это требование, могут быть оштрафованы", - отметили в "Нафтогазе".