Москалькова заявила, что Денисова без согласования пыталась попасть к Сенцову

28 июня, 2018, 18:50

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова "без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта" - колонии, где содержат Олега Сенцова

Об этом Москалькова написала в Instagram.

"Чрезвычайное удивление вызывают действия Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта", - заявила российский омбудсмен.

При этом она отметила, что "все еще сохраняет надежду на возобновление диалога, основанного на взаимопонимании и паритетных условиях посещений людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации".