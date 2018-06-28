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Москалькова заявила, что Денисова без согласования пыталась попасть к Сенцову

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова "без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта" - колонии, где содержат Олега Сенцова

Об этом Москалькова написала в Instagram.

"Чрезвычайное удивление вызывают действия Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта", - заявила российский омбудсмен.

При этом она отметила, что "все еще сохраняет надежду на возобновление диалога, основанного на взаимопонимании и паритетных условиях посещений людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации".

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