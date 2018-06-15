В США взяли под стражу экс-советника Трампа и Януковича Манафорта

15 июня, 2018, 19:43

Федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта

Об этом сообщает Reuters.

Судья Эми Берман отменила условия в отношении залога для Пола Манафорта. Это означает, что бывший глава кампании президента США Дональда Трампа проведет время в тюрьме, пока будет продолжаться рассмотрение его уголовного дела.

Отмечается, что такое решение суд принял после обвинений прокуроров в том, что Манафорт и его сообщник пытались повлиять на свидетелей по этому делу.

Судебное заседание по его делу запланировано на сентябрь, еще одно, которое касается связанных обвинений в Вирджинии, запланировано на июль.