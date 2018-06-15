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В США взяли под стражу экс-советника Трампа и Януковича Манафорта


фото: Reuters
Федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта

Об этом сообщает Reuters.

Судья Эми Берман отменила условия в отношении залога для Пола Манафорта. Это означает, что бывший глава кампании президента США Дональда Трампа проведет время в тюрьме, пока будет продолжаться рассмотрение его уголовного дела.

Отмечается, что такое решение суд принял после обвинений прокуроров в том, что Манафорт и его сообщник пытались повлиять на свидетелей по этому делу.

Судебное заседание по его делу запланировано на сентябрь, еще одно, которое касается связанных обвинений в Вирджинии, запланировано на июль.

  • Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
  • Обвинение против Манафорта включает сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
  • Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
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