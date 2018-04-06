Манафорт имел план дискредитации Тимошенко в пользу Януковича, - The Guardian

6 апреля, 2018, 14:10

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт принимал разработку тайной медиа-стратегии, нацеленной против Юлии Тимошенко

Об этом пишут журналисты издания The Guardian, ссылаясь на документы и электронные письма.

Обнародован целый ряд технологий, которые имели целью скомпрометировать соперников тогдашнего президента Виктора Януковича. Особенно тщательно “политтехнологи” взялись за оппозиционерку Юлию Тимошенко.

В частности, план включал в себя анонимные видеоролики, где Тимошенко сравнивали с пьяным Борисом Ельциным.

Проект был создан в 2011 году с целью повышения рейтингов Януковича за рубежом. В создании этого проекта принимали участие целый ряд специалистов: бывший корреспондент Wall Street Journal репортер Financial Times Алан Фридман, бывший заместитель Манафорта Год Гейтс и старший юрист Константин Климник.

В 2011 году Фридман разработал проект под названием "Украина - цифровая дорожная карта", который имел целью скомпрометировать Тимошенко в Интернете. Манафорт его подписал. Сообщения и ролики, освещали оппозиционерку в не лучшем свете, планировали распространить в социальных сетях, прежде всего "для целевой аудитории".

Один из разделов проекта имел название "Операции под прикрытием". Среди стратегий - переписывание статей в Википедии с критикой Тимошенко и создание фейкового “мозгового центра” в Вене для распространения позиций на поддержку Януковича.

Фридман написал ряд статей, восхваляли Януковича, под авторством "Мэтью Лины". Кроме того, его редакционная команда написала статью от имени самого экс-президента, которая вышла в Wall Street Journal.

Манафорта обвиняют также в найме европейских политиков, которые уже вышли на пенсию. Специальный прокурор США Роберт Мюллер сообщает, что Манафорт платил им более 2 млн евро через офшоры от имени Януковича - за содействие в лоббировании.

Экс-политтехнологу Манафорту грозит 305 лет заключения, сообщил судья III окружного суда США по Восточному округу Вирджинии Томас Эллис.