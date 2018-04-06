Манафорт имел план дискредитации Тимошенко в пользу Януковича, - The Guardian
Об этом пишут журналисты издания The Guardian, ссылаясь на документы и электронные письма.
Обнародован целый ряд технологий, которые имели целью скомпрометировать соперников тогдашнего президента Виктора Януковича. Особенно тщательно “политтехнологи” взялись за оппозиционерку Юлию Тимошенко.
В частности, план включал в себя анонимные видеоролики, где Тимошенко сравнивали с пьяным Борисом Ельциным.
Проект был создан в 2011 году с целью повышения рейтингов Януковича за рубежом. В создании этого проекта принимали участие целый ряд специалистов: бывший корреспондент Wall Street Journal репортер Financial Times Алан Фридман, бывший заместитель Манафорта Год Гейтс и старший юрист Константин Климник.
В 2011 году Фридман разработал проект под названием "Украина - цифровая дорожная карта", который имел целью скомпрометировать Тимошенко в Интернете. Манафорт его подписал. Сообщения и ролики, освещали оппозиционерку в не лучшем свете, планировали распространить в социальных сетях, прежде всего "для целевой аудитории".
Один из разделов проекта имел название "Операции под прикрытием". Среди стратегий - переписывание статей в Википедии с критикой Тимошенко и создание фейкового “мозгового центра” в Вене для распространения позиций на поддержку Януковича.
Фридман написал ряд статей, восхваляли Януковича, под авторством "Мэтью Лины". Кроме того, его редакционная команда написала статью от имени самого экс-президента, которая вышла в Wall Street Journal.
Манафорта обвиняют также в найме европейских политиков, которые уже вышли на пенсию. Специальный прокурор США Роберт Мюллер сообщает, что Манафорт платил им более 2 млн евро через офшоры от имени Януковича - за содействие в лоббировании.
Экс-политтехнологу Манафорту грозит 305 лет заключения, сообщил судья III окружного суда США по Восточному округу Вирджинии Томас Эллис.
- 1 марта Манафорт заявил, что не признает себя виновным в деле вмешательства РФ в выборы в США.
- 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничества, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то, что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
- Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014-2015 годах для работы на выборах. Утверждают, что это именно он посоветовал "Партии регионов" изменить название на "Оппозицийный блок".
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