Один из самых титулованных клубов мира дисквалифицируют из еврокубков

21 июня, 2018, 14:39

УЕФА в следующем сезоне отстранит итальянский "Милан" от участия в Лиге Европы

Об этом сообщает Football Italia.

Причиной дисквалификации является нарушение "Миланом" правил финансового фэйр-плей, суть которого заключается в запрете тратить больше, чем зарабатывать. Решение относительно итальянского клуба ожидалось 20 июня, однако было отложено до следующего понедельника. УЕФА отклонил все предложения руководства "Милана" о добровольном урегулировании ситуации.

Сообщается, что пять членов дисциплинарного комитета пришли к общему мнению в деле "Милана", а причиной задержки решения является стремление как можно подробнее обосновать санкции в отношении итальянцев, которые уже заявили о намерении обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).