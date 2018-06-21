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Один из самых титулованных клубов мира дисквалифицируют из еврокубков


фото: rossoneri blog
УЕФА в следующем сезоне отстранит итальянский "Милан" от участия в Лиге Европы

Об этом сообщает Football Italia.

Причиной дисквалификации является нарушение "Миланом" правил финансового фэйр-плей, суть которого заключается в запрете тратить больше, чем зарабатывать. Решение относительно итальянского клуба ожидалось 20 июня, однако было отложено до следующего понедельника. УЕФА отклонил все предложения руководства "Милана" о добровольном урегулировании ситуации.

Сообщается, что пять членов дисциплинарного комитета пришли к общему мнению в деле "Милана", а причиной задержки решения является стремление как можно подробнее обосновать санкции в отношении итальянцев, которые уже заявили о намерении обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

  • "Милан" является одним из самых титулованных клубов мира. Он 7 раз выигрывал Кубок чемпионов, дважды завоевывал Кубок УЕФА и 5 раз был обладателем Суперкубка УЕФА. Трижды выигрывал Межконтинентальный кубок и один раз побеждал на клубном чемпионате мира. Миланцы есть 18-разовыми чемпионами Италии.
  • Накануне состоялась жеребьевка Лиги Европы по итогам которого соперниками "Мариуполя" стал шведский "Юргорден".

 

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