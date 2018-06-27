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ПСЖ грозит дисквалификация из Лиги чемпионов


фото: L'Equipe
УЕФА пригрозил французскому ПСЖ дисквалификацией в случае невыполнения правил финансового фэйр-плей

Об этом сообщает l'equipe.

В УЕФА считают 37% доходов парижского клуба от спонсоров парижан сомнительными и не будут учитывать их при подсчетах доходов и расходов. Это означает, что ПСЖ должен в нынешнее межсезонье продать футболистов на сумму около 50 млн евро, чтобы исправить отрицательный баланс в финансовых показателях.

УЕФА вис французам условие осуществить трансферы до 30 июня, чтобы избежать дисквалификации из Лиги чемпионов. Известно, что ряд футболистов ПСЖ ведут переговоры с другими клубами и в ближайшие дни могут покинуть Париж.

  • В этом межсезонье французский клуб уже продал "Роме" аргентинца Хавєьра Пасторе, за которого получил 25 млн евро.
  • Ранее стало известно, что за нарушение правил финансового фэйр-плей дисквалифицируют из еврокубков итальянский "Милан".
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