ПСЖ грозит дисквалификация из Лиги чемпионов

27 июня, 2018, 13:41

УЕФА пригрозил французскому ПСЖ дисквалификацией в случае невыполнения правил финансового фэйр-плей

Об этом сообщает l'equipe.

В УЕФА считают 37% доходов парижского клуба от спонсоров парижан сомнительными и не будут учитывать их при подсчетах доходов и расходов. Это означает, что ПСЖ должен в нынешнее межсезонье продать футболистов на сумму около 50 млн евро, чтобы исправить отрицательный баланс в финансовых показателях.

УЕФА вис французам условие осуществить трансферы до 30 июня, чтобы избежать дисквалификации из Лиги чемпионов. Известно, что ряд футболистов ПСЖ ведут переговоры с другими клубами и в ближайшие дни могут покинуть Париж.