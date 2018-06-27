ПСЖ грозит дисквалификация из Лиги чемпионов
27 июня, 2018, 13:41
УЕФА пригрозил французскому ПСЖ дисквалификацией в случае невыполнения правил финансового фэйр-плей
Об этом сообщает l'equipe.
В УЕФА считают 37% доходов парижского клуба от спонсоров парижан сомнительными и не будут учитывать их при подсчетах доходов и расходов. Это означает, что ПСЖ должен в нынешнее межсезонье продать футболистов на сумму около 50 млн евро, чтобы исправить отрицательный баланс в финансовых показателях.
УЕФА вис французам условие осуществить трансферы до 30 июня, чтобы избежать дисквалификации из Лиги чемпионов. Известно, что ряд футболистов ПСЖ ведут переговоры с другими клубами и в ближайшие дни могут покинуть Париж.
- В этом межсезонье французский клуб уже продал "Роме" аргентинца Хавєьра Пасторе, за которого получил 25 млн евро.
- Ранее стало известно, что за нарушение правил финансового фэйр-плей дисквалифицируют из еврокубков итальянский "Милан".
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