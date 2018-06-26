Уайлдер наконец согласился подписать контракт на супербой с Джошуа
26 июня, 2018, 11:27
Американский боксер Деонтей Уайлдер готов подписать контракт на поединок с британцем Энтони Джошуа
Об этом заявил менеджер американца Шелли Финкель, сообщает ESPN.
"Я отправил контракт обратно промоутеру Джошуа Эдди Хирну - наша сторона внесла несколько незначительных поправок, требуется подтверждение второй стороны. Думаю, проблем не возникнет. Сразу же после этого мы подпишем контракт. Планируем, что это произойдет в пятницу, 29 июня", - сказал Финкель.
В то же время, менеджер отказался уточнить, о каких именно поправках идет речь. Также Финкель отметил, что в контракте не прописаны дата и место проведения боя. Ожидается, что это будет 75-тысячный стадион Principality в Кардиффе, а встреча состоится в октябре, или ноябре.
- Джошуа и Уайлдера достигли договоренности о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе еще в начале июня, однако контракт пока не подписали.
- Уайлдер владеет титулом чемпиона мира WBC, Джошуа является чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA.
- Ранее Владимир Кличко назвал фаворитом поединка американца и британца Энтони Джошуа.
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