Уайлдер наконец согласился подписать контракт на супербой с Джошуа

26 июня, 2018, 11:27

Американский боксер Деонтей Уайлдер готов подписать контракт на поединок с британцем Энтони Джошуа

Об этом заявил менеджер американца Шелли Финкель, сообщает ESPN.

"Я отправил контракт обратно промоутеру Джошуа Эдди Хирну - наша сторона внесла несколько незначительных поправок, требуется подтверждение второй стороны. Думаю, проблем не возникнет. Сразу же после этого мы подпишем контракт. Планируем, что это произойдет в пятницу, 29 июня", - сказал Финкель.

В то же время, менеджер отказался уточнить, о каких именно поправках идет речь. Также Финкель отметил, что в контракте не прописаны дата и место проведения боя. Ожидается, что это будет 75-тысячный стадион Principality в Кардиффе, а встреча состоится в октябре, или ноябре.