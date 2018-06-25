Кличко сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер
25 июня, 2018, 08:50
Владимир Кличко сделал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает ESNews.
Бывший многолетний лидер супертяжелого дивизиона считает фаворитом боя Энтони Джошуа.
"Оба бойца невероятные, и они по-своему разные. У них есть свои козыри, но я думаю, что Джошуа более совершенный боец, хотя и не такой быстрый, как Деонтей. У Джошуа хорошее прошлое в любителях, а это огромный фундамент для его будущего. Он моложе, чем Уайлдер, и может добавить в свой арсенал что-то еще. Уайлдер старший, время работает не на его пользу, а у Джошуа есть еще много времени", - сказал Кличко.
- Ранее Джошуа и Уайлдера достигли принципиальной договоренности о бое, однако через определенные разногласия до сих пор не подписали контракт.
- Энтони Джошуа в апреле 2017 года победил Владимира Кличко, этот бой стал последним в карьере знаменитого украинского боксера.
- Британец в своем последнем поединке 31 марта выиграл судейским решением у новозеландца Джозефа Паркера и отобрал у него титул WBO, который добавил к состоявшимся ранее поясов WBA и IBF.
- Уайлдер 3 марта успешно защитил титул WBC, нокаутировав в непростом поединке кубинца Луиса Ортиса.
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