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Кличко сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер


фото: BoxingScene
Владимир Кличко сделал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает ESNews.

Бывший многолетний лидер супертяжелого дивизиона считает фаворитом боя Энтони Джошуа.

"Оба бойца невероятные, и они по-своему разные. У них есть свои козыри, но я думаю, что Джошуа более совершенный боец, хотя и не такой быстрый, как Деонтей. У Джошуа хорошее прошлое в любителях, а это огромный фундамент для его будущего. Он моложе, чем Уайлдер, и может добавить в свой арсенал что-то еще. Уайлдер старший, время работает не на его пользу, а у Джошуа есть еще много времени", - сказал Кличко.

  • Ранее Джошуа и Уайлдера достигли принципиальной договоренности о бое, однако через определенные разногласия до сих пор не подписали контракт.
  • Энтони Джошуа в апреле 2017 года победил Владимира Кличко, этот бой стал последним в карьере знаменитого украинского боксера.
  • Британец в своем последнем поединке 31 марта выиграл судейским решением у новозеландца Джозефа Паркера и отобрал у него титул WBO, который добавил к состоявшимся ранее поясов WBA и IBF.
  • Уайлдер 3 марта успешно защитил титул WBC, нокаутировав в непростом поединке кубинца Луиса Ортиса.
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