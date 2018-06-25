Кличко сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер

25 июня, 2018, 08:50

Владимир Кличко сделал прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает ESNews.

Бывший многолетний лидер супертяжелого дивизиона считает фаворитом боя Энтони Джошуа.

"Оба бойца невероятные, и они по-своему разные. У них есть свои козыри, но я думаю, что Джошуа более совершенный боец, хотя и не такой быстрый, как Деонтей. У Джошуа хорошее прошлое в любителях, а это огромный фундамент для его будущего. Он моложе, чем Уайлдер, и может добавить в свой арсенал что-то еще. Уайлдер старший, время работает не на его пользу, а у Джошуа есть еще много времени", - сказал Кличко.