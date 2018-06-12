Джошуа и Уайлдер договорились о бое за титул абсолютного чемпиона мира

12 июня, 2018, 12:46

Британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN.

Чемпиона мира WBC Деонтей Уайлдер согласился на условия Энтони Джошуа, который владеет титулами WBA, WBO и IBF. Американец готов боксировать в Великобритании и объединить пояса. Об этом заявил менеджер боксера из США - Шелли Финкель.

"Мы согласны на все условия промоутера британца Эдди Хирна. Деонтей согласился драться в Великобритании. Уайлдер отправил Джошуа электронное письмо, а я отправил мейл Эдди Хирну. Мы сообщили, что официально принимаем условия соглашения. Присылайте контракт", - сказал Финкель.

По его словам, они также готовы в любой момент вернуться к предыдущему предложению. Ранее сторона Уайлдера предлагала Джошуа гарантированный гонорар $50 млн за бой в США.

По словам Финкеля, Уайлдер получит гарантированный гонорар, но точную сумму он не называет. "Уайлдеру предложен солидный гонорар. Никаких процентных распределений призового фонда не будет. Мы немного не так планировали, но Уайлдер хочет этого боя, поэтому пришлось уступить", - пояснил менеджер, добавив, что речь идет о контракте на два боя с матчем-реваншем в США. По информации ESPN, гонорар Уайлдера составит более $15 млн.

Бой может состояться 15 сентября, но организаторам не хотелось бы конкурировать с реваншем между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, который также может состояться в ту же дату.